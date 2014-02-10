Неизвестный с невидимым пистолетом ограбил салон оптики на Васильевском острове

Он достал из кассы 9200 рублей, отобрал у администратора личные 2 тыс. рублей и скрылся.

В субботу, 9 декабря, неизвестный ограбил салон оптики в доме 49 по Наличной улице на Васильевском острове. В полицию обратился 35-летний администратор магазина, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 10 декабря.

Правоохранители установили, что вчера около 18:25 в помещение салона вошел неизвестный и заявил о пистолете в кармане куртки. Он достал из кассы 9200 рублей, отобрал у администратора личные 2 тыс. рублей и скрылся.

Полиция разыскивает злоумышленника.

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Фото: Piter.TV