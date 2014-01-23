В Петербурге молодые люди ограбили магазин кальянов на 270 тыс. рублей

По словам владельца магазина, на вид им было по 20-25 лет.

Ночью 29 ноября пятеро молодых людей ограбили магазин кальянов на Лабораторном проспекте в Калининском районе Петербурга. По данным Piter.TV, общий ущерб составил 270 тыс. рублей.

Злоумышленники взломали дверь точки. По словам владельца магазина, на вид им было по 20-25 лет. Помимо товара, молодые люди украли ноутбук и ящик с деньгами, где находилось 12 тыс. рублей.

Личности злоумышленников устанавливаются, их разыскивает полиция.

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Видео: Piter.TV