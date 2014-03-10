В Петербурге задержали подозреваемых, силой отобравших кофту у подростка

По подозрению в совершении указанного преступления задержаны: два семиклассника, восьмиклассник и 18-летний учащийся колледжа.

В Петербурге задержали подозреваемых, которые ограбили 16-летнего подростка в арке у дома 12 по Озерному переулку. Об этом стало известно Piter.tv.

Напомним, 16-летний юноша встретился с потенциальным покупателем, чтобы продать ему кофту. В арке у дома 12 по Озерному переулку между продавцом и покупателем возник спор о стоимости кофты. Один из "группы поддержки" покупателя достал телескопическую дубинку, а второй стал угрожать 16-летнему "продавцу" предметом, похожим на пистолет. Подростка-продавца потребовали снять кофту, которая была на нем, и отдать продаваемую кофту. Также неизвестные ударили молодого человека и скрылись. По факту разбоя 23 ноября было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении указанного преступления задержаны: два семиклассника, восьмиклассник и 18-летний учащийся колледжа. Несовершеннолетние были опрошены и отпущены, в отношении 18-летнего составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), помещен в СПСЗЛ. Похищенное изъято.

Накануне на Полтавском проезде покупатель украл товары и выстрелил в сотрудника. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv