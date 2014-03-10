На Полтавском проезде покупатель украл товары и выстрелил в сотрудника

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

В Центральном районе Петербурга мужчина пытался вынести товар и выстрелил в сотрудника магазина. Об этом стало известно Piter.tv.

В экстренные службы 23 ноября поступила информация о том, что в супермаркете на Полтавском проезде мужчина пытался вынести товар, а при попытке задержания достал пистолет и выстрелил в сотрудника магазина. Неизвестный украл товары на общую сумму 870 рублей.

В больницу с пулевым ранением затылочной области в удовлетворительном состоянии был госпитализирован 45-летний грузчик. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: Петербуржец в супермаркете заменял штрихкоды на дорогих продуктах на более дешевые. По заявлению персонала, мужчина 19 ноября, находясь в торговом зале, взял одну картофелину в овощном отделе, взвесил её несколько раз, а затем наклеил эти штрихкоды на сложенные в своей тележке более дорогие продукты и направился к кассе самообслуживания.

Фото: Piter.tv