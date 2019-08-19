Петербуржец в супермаркете заменял штрихкоды на дорогих продуктах на более дешевые

Его задержал наряд Росгвардии.

В Петербурге наряд вневедомственной охраны задержал покупателя, заменившего штрихкоды на товарах в магазине, чтобы заплатить меньшую стоимость за свои покупки. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Вечером 22 ноября в супермаркете на проспекте Художников сработала кнопка тревожной сигнализации. В магазине росгвардейцы задержали 37-летнего посетителя, который ранее мошенническим путем приобрел в данном магазине товары по цене, не соответствующей действительности.

По заявлению персонала, мужчина 19 ноября, находясь в торговом зале, взял одну картофелину в овощном отделе, взвесил её несколько раз, а затем наклеил эти штрихкоды на сложенные в своей тележке более дорогие продукты и направился к кассе самообслуживания.

Тогда петербуржцу удалось скрыться с места происшествия, но его приметы и описание позже установили благодаря записям камер видеонаблюдения и распространили среди работников магазина. Спустя несколько дней персонал вновь увидел данного мужчину и сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации.

Ранее Росгвардия Петербурга задержала мужчину, который якобы хотел погреться в продовольственном магазине.

Фото: Росгвардия Петербурга