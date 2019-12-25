Росгвардия Петербурга задержала мужчину, который якобы хотел погреться в продовольственном магазине

Утром в четверг, 16 ноября, на проспекте Стачек сотрудники Росгвардии из-за попытки проникновения в продовольственный магазин задержали нетрезвого петербуржца, который выломал входную дверь и вскрыл металлическую раздвижную решетку. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской Росгвардии.
Оказалось, что мужчина ранее привлекался к ответственности: судимости за самоуправство, уничтожение имущества, подделка документов, а также 10 раз попадался на кражах.
В отделе полиции задержанный пояснил, что очень замерз и хотел согреться.
Ранее сообщалось, что на Трамвайном проспекте поймали мигранта, укравшего велосипед.
Фото: Росгвардия Петербурга
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