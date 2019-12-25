Росгвардия Петербурга задержала мужчину, который якобы хотел погреться в продовольственном магазине

Мужчина хотел согреться и выломал дверь магазина. Это не понравилось сотрудникам Росгвардии.

Утром в четверг, 16 ноября, на проспекте Стачек сотрудники Росгвардии​ из-за попытки проникновения в​ продовольственный магазин​ задержал​и нетрезвого петербуржца, который выломал входную дверь и вскрыл металлическую раздвижную решетку. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской Росгвардии.

Оказалось, что мужчина ранее привлекался к ответственности:​ судимости за самоуправство, уничтожение имущества, подделка​ документов, а также 10 раз попадался на кражах.

В отделе полиции задержанный​ пояснил, что очень замерз и хотел согреться.

Ранее сообщалось, что на Трамвайном проспекте поймали мигранта, укравшего велосипед.

Фото: Росгвардия Петербурга

