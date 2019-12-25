На Трамвайном проспекте поймали мигранта, укравшего велосипед

Росгвардия поймала вора велосипеда из стран ближнего зарубежья.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии заметили на Трамвайном проспекте гражданина на велосипеде, который при виде патруля попытался скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Петербурга.

После того, как его остановили, выяснилось, что документы на данный велосипед у мужчины отсутствовали, а закрепленный на велосипеде троссовый замок был перекушен.

При осмотре задержанного, у которого ранее уже были проблемы с законом, были обнаружены ручные инструменты: плоскогубцы, кусачки, отвертка и ключ-трещотка. В связи с этим, 20-летнего уроженца одной из среднеазиатских республик доставили в 64 отдел полиции по подозрению в краже.

Ранее сообщалось, что пенсионерка украла у жительницы Пушкина миллион рублей и ювелирные украшения под предлогом снятия порчи.

Фото: Росгвардия Петербурга