Пенсионерка украла у жительницы Пушкина миллион рублей и ювелирные украшения под предлогом снятия порчи

Ранее она неоднократно была судима за мошенничество.

Пенсионерка обокрала пожилую петербурженку в Пушкинском районе под предлогом снятия порчи. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 77-летняя жительница города Пушкина. Она рассказала, что к ней в квартиру приходила неизвестная, после её ухода пропали деньги и золотые украшения.

Было установлено, что у ноября около полудня к жительнице Пушкина подошла неизвестная и под предлогом снятия порчи проследовала к ней в квартиру. Там незнакомка взяла у пенсионерки деньги и ювелирные украшения, завернула их в материю и сказала, чтобы женщина положила их под подушку и достала через день, так как они заговоренные. После ухода неизвестной, пострадавшая обнаружила пропажу миллиона рублей и ювелирных изделий стоимостью 325 тысяч рублей. было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Вечером 1 ноября в поселке Вырица по подозрению в совершении преступления была задержана 76-летняя жительница Гатчинского района. Ранее она неоднократно была судима за мошенничество.

Весной в Ломоносове пенсионерка отдала полмиллиона за снятие порчи.

Фото: Piter.tv