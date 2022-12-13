В Ломоносове пенсионерка отдала полмиллиона за снятие порчи

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В Ломоносове 74-летняя пенсионерка отдала двум неизвестным женщинам полмиллиона за снятие порчи. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пожилой женщины, 15 мая в период с 10:00 до 13:00 на рынке к ней подошли неизвестные женщины и под предлогом снятия порчи завладели полумиллионом рублей. Пенсионерка передала их у д. 3/1 по улице Федюнинского.

Приметы неизвестных:

1) женщина, на вид 50-60 лет, полная, европейский тип лица, волосы седые, была одета в чёрные брюки, светлую обувь, фиолетовую кофту, красную куртку, на лице была маска и очки чёрного цвета;

2) женщина, рост около 170 см, нормального телосложения, европейский тип лица, была одета в серые брюки, коричневую обувь, светлую куртку, платок на голове, на лице маска, очки черного цвета.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Также ранее в Петербурге доверчивый пенсионер перевел 2,4 млн рублей на "безопасный" счет.

Фото: Piter.tv