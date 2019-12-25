В Петербурге "покупатели" ограбили 16-летнего подростка

Подросток собирался продать свою кофту.

Полицейские разыскивают злоумышленников, ограбивших подростка в арке у дома 12 по Озерному переулку. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 22 ноября обратился отец подростка. Он рассказал, что в промежутке между 17:00 и 17:40 у дома 12 по Озерному переулку неизвестный, применив физическую силу к его 16-летнему сыну, угрожая при этом предметом, похожим на пистолет, похитил две кофты общей стоимостью 6700 рублей. Пострадавший подросток с ушибом ноги обратился в медицинское учреждение.

Полицейские установили, что 16-летний подросток и два его однокурсника встретились у входа на станцию метро "Новочеркасская" с молодым человеком, с которым он ранее через мессенджер договорился о встрече с целью продажи кофты. Покупатель пришел на встречу с тремя друзьями (на вид от 14 до 18 лет), после чего они все вместе доехали до станции метро "Площадь Восстания, якобы для того чтобы взять деньги по месту жительства покупателя.

По пути, в арке у дома 12 по Озерному переулку между продавцом и покупателем возник спор о стоимости кофты. Один из "группы поддержки" покупателя достал телескопическую дубинку, а второй стал угрожать 16-летнему "продавцу" предметом, похожим на пистолет. Подростка-продавца потребовали снять кофту, которая была на нем, а также отдать продаваемую кофту. Также неизвестные ударили молодого человека и скрылись.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Неизвестные разыскиваются полицией.

Недавнл петербургского школьника приговорили к шести годам колонии за попытку поджечь военкоматы.

Фото: Piter.tv