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Петербургского школьница приговорили к шести годам колонии за попытку поджечь военкоматы

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Дело переквалифицировали на статью "Терроризм".

Суд признал 17-летнего петербуржца Егора Балазейкина виновным в попытках поджога военкоматов в Северной столице и Ленобласти. Школьника приговорили к шести годам лишения свободы.

По версии следствия, подросток пытался бросить коктейль Молотова в военкомат у станции метро "Новочеркасская". Неделю спустя он бросил ёмкость с горючим в здание военкомата в Кировске (Ленобласть), где его и задержали.

Изначально действия школьника рассматривались в рамках статей "Попытка повреждения или уничтожения имущества" или "Хулиганство", однако впоследствии дело переквалифицировали на статью "Терроризм".

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга отправил художницу Сашу Скочиленко в колонию общего режима на 7 лет.

Видео: Telegram / Дело Егора Балазейкина

Теги: санкт-петербург, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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