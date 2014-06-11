Петербургского школьница приговорили к шести годам колонии за попытку поджечь военкоматы

Дело переквалифицировали на статью "Терроризм".

Суд признал 17-летнего петербуржца Егора Балазейкина виновным в попытках поджога военкоматов в Северной столице и Ленобласти. Школьника приговорили к шести годам лишения свободы.

По версии следствия, подросток пытался бросить коктейль Молотова в военкомат у станции метро "Новочеркасская". Неделю спустя он бросил ёмкость с горючим в здание военкомата в Кировске (Ленобласть), где его и задержали.

Изначально действия школьника рассматривались в рамках статей "Попытка повреждения или уничтожения имущества" или "Хулиганство", однако впоследствии дело переквалифицировали на статью "Терроризм".

Ранее мы сообщили о том, что суд Петербурга отправил художницу Сашу Скочиленко в колонию общего режима на 7 лет.

Видео: Telegram / Дело Егора Балазейкина