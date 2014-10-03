В Лужском районе неизвестные ограбили продуктовый магазин на 300 тыс. рублей

Похитители вынесли дорогой алкоголь, табачную продукцию и красную икру.

В деревне Ретюнь Лужского района Ленобласти неизвестные ограбили продуктовый магазин. Общая сумма ущерба составила порядка 300 тыс. рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, из магазина в доме 3 по улице Центральной похитители вынесли дорогой алкоголь, табачную продукцию и красную икру. Судя по кадрам, злоумышленники складывали товар в большие мусорные пакеты.

Личности грабителей устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что группа подростков ограбила ПВЗ и открыла стрельбу в центре Петербурга.

Видео: Piter.TV