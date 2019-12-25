Группа подростков ограбила ПВЗ и открыла стрельбу в центре Петербурга

Выйдя на улицу с украденным, злоумышленники распаковали сигнальный пистолет из заказа, из которого произвели выстрел в сторону 13-летнего школьника.

В четверг, 9 ноября, в экстренные службы поступило сообщение от продавца ПВЗ одного из маркетплейсов о том, что на его рабочем месте в помещении дома по 10-ой Советской улице произошло ограбление. Как стало известно Piter.TV, пятеро неизвестных украли товар на сумму 40 тыс. рублей.

Примерно через час после первого заявления неизвестный сообщил по телефону о том, что по Кирилловской улице в сторону улицы Бакунина скрылись пять или шесть подростков, которые совершили кражу на 9-й Советской. Они открыли стрельбу на улице.

Прибывшим на место нарядом было установлено, что в 17:50 в указанном ПВЗ два подростка, получили заказ по QR-коду из 32-х неоплаченных позиций, и похитили его, когда продавец ушёл на склад за заказом для следующего клиента. Выйдя на улицу, злоумышленники распаковали сигнальный пистолет из заказа, из которого произвели выстрел в сторону 13-летнего школьника.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что финская контрабандистка снабжала гильзами и пулями владельца стрелково-спортивного центра в Петербурге.

Фото: Piter.TV