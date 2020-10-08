Финская контрабандистка снабжала гильзами и пулями владельца стрелково-спортивного центра в Петербурге

Женщину хотят посадить за решётку как минимум на восемь месяцев: уже предъявлено обвинение в нарушении правил экспорта боеприпасов при отягчающих обстоятельствах.

Финская прокуратура намерена привлечь к ответственности женщину за контрабанду гильз и пул в пользу владельца одного из стрелково-спортивных центров в Северной столице. Её хотят посадить за решётку как минимум на восемь месяцев: уже предъявлено обвинение в нарушении правил экспорта боеприпасов при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщил spb.aif.ru со ссылкой на финские СМИ.

Подозреваемая работает в городе Котка. Её задержали в августе 2022 года во время пересечения российско-финляндской границы на КПП "Ваалимаа". В машине контрабандистки нашли провозимые без необходимого разрешения гильзы, пули и бинокулярный прицел, относящийся к товарам военного назначения. Стоимость изъятого оценивается 61 тыс. евро.

Свою вину задержанная признала частично. По её словам, она заказала все наименования в интернет-магазине, а за ввоз в РФ покупатель обещал выплатить ей 20% надбавку к стоимости гильз и пуль и 10% – за другие товары.

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