В Подмосковье полицейские изъяли крупный арсенал

Ирина Волк рассказала о том, что местный житель хранил большой запас вооружения в доме.

Российские правоохранительные органы по Московской области совместно с коллегами из города Москвы и Одинцовского городского округа по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов задержали 62-летнего мужчину. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Чиновница заметила, что во время обыска частного дома оперативники выявили и изъяли 11 предметов. Они конструктивно были схожи с ружьями, пистолетами и револьвером, а также части огнестрельного оружия и более 2800 патронов различного калибра.

Исследование, проведенное в ЭКЦ ГУ МВД России по Московской области, подтвердило, что часть изъятого пригодна для производства выстрелов. пресс-слкжба МВД РФ по региону

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ. Фигурант расследования находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа