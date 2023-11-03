В Омской области в убийстве двух пенсионерок подозревают их 23-летнего внука

В МВД и СК РФ рассказали о совершенном преступлении ради денег.

Российские правоохранительные органы по Омской области задержали подозреваемого в убийстве двух пожилых женщин. Тела жертв были обнаружены 25 октября на территории населенного пункта Сягаевка. Старший помощник руководителя регионального следственного управления Лариса Болдинова объяснила журналистам, что предполагаемым преступником стал 23-летний внук и правнук жертв.

В результате проведенных следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативных мероприятий был установлен и сегодня задержан подозреваемый, которым оказался 23-летний внук потерпевших. пресс-служба МВД РФ

В надзорном ведомстве уточнили, что подозреваемый знал о денежных накоплениях прабабушки. Он задушил родственниц. Далее мужчина украл 500 тысяч рублей. Эти денежные средства мужчина потратил на технику, одежду и золотые украшения для своей девушки. Тела погибших пенсионерок обнаружила родственница, которая не могла до них дозвониться. Во время допроса фигурант расследования признался в двойном убийстве.

Жительницу Приморья подозревают в убийстве четырехлетнего сына.

Фото и видео: ГУ МВД по Омской области