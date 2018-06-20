В Петербурге и области 16 людей пострадало в ДТП

Сообщений о смертельных исходах не поступало.

По данным УГИБДД по СПБ и ЛО за 3 апреля в Северной Столице и регионах произошло более 400 аварий.

В управлении рассказали, что в среду городе произошло 369 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 14 человек. На дорогах Ленинградской области произошло 43 аварии, в которых пострадали двое граждан. Сообщений о смертельных исходах не поступало.

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Фото: УГИБДД по СПб и ЛО, ДТП и ЧП/ ВК