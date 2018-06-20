В Петербурге до августа продлили моратории на снос газетных ларьков

Демонтировать киоски будет запрещено до августа.

Председатель Комитета по печати Владимир Рябовол сообщил изданию "Фонтанке" о решении городских властей продлить моратории на снос газетных ларьков до 1 августа. По словам чиновника, за этот срок город постарается устранить все технические и правовые коллизии и обеспечить законное право жителей города на получение информации.

Напомним, что в январе в городе на Неве начался массовый демонтаж газетных ларьков. Причиной тому стало отсутствия договора с властями Северной столицы. После протестов предпринимателей врио губернатора принял решение наложить на демонтажные работы трехмесячный мораторий, однако решить проблему в указанные сроки не удалось.

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