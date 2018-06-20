Первый Инженерный мост у Михайловского замка отремонтируют за 35 млн рублей

Работы планируют завершить к 15 октября 2019 года.

СПб ГБУ "Мостотрест" заключил контракт на капитальный ремонт 1-го Инженерного моста. Стоимость работ оценивается в 35,1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Подрядчиком выступил ООО "Матис", работы он должен закончить к 15 октября 2019 года. По контракту, на мосту произведут основательный ремонт железобетонной плиты переправы, заменят покрытие мостового полотна. Также будет произведена реставрация перил, гранитного убранства.

По проекту, предусмотрен ремонт декоративных элементов моста и фонарей. Капитальный ремонт – своеобразный подарок к 195-летию переправы (круглая дата отмечается в 2020 году).

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​​​​​​​Фото: Мостотрест