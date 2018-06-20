Строительство переправы планируют закончить к 2023 году.

В пятницу, 29 марта, стало известно о том, что в Северной столице через Лахтинскую гавань появится автомобильный мост. Об этом информирует РБК.

Известно, что строительством займется компания "Петербургские дороги". Проект будет профинансирован за счет городского бюджета Петербурга. Переправа будет иметь выход на приморское шоссе и улицу Савушкина. Строительство моста планируют закончить к 2023 году.

Собеседник из Комитета по развитию транспортной инфраструктуры заявил, что на мосту будет четыре полосы движения 40 километров в час.

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Фото:Лахта Центр/вк