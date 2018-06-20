МЧС сняли двух петербургских подростков с отколовшейся льдины

В пятницу, 29 марта, сотрудники МЧС спасли двух петербургских подростков с отколовшейся льдины. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по городу Андрей Литовка.
Два мальчика 2006 года рождения дрейфовали на льдине между Гребным каналом и Бычьим островом. Спасатели пришли к ним на помощь через 10 минут после поступления соответствующего звонка.
Для эвакуации сотрудники МЧС использовали катер и воздушную подушку.
Подробности произошедшего устанавливаются.
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Фото:pixabay
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