В Пулково самолеты не могут приземлиться из-за грозы и ливня 

В среду, 3 июля, в самолет, который летел из Москвы, на подходе к Пулково попала молния. Об этом сообщают СМИ.
По сообщениям СМИ, на управляемость самолета удар молнии никак не повлиял, борт совершил штатную посадку в Пулково. Известно, что в данный момент самолеты не могут приземлиться из-за грозы и ливня. Воздушные судна вынужденны кружить над аэропортом.
Петербургский аэропорт работает в штатном режиме.
Отметим, что в связи с надвигающейся непогодой МЧС выпустило экстренное предупреждение. Специалисты заявили, что если вы оказались в такую погоду на улице, то старайтесь обходить слабоукрепленные конструкции, рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей.
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Фото:pixabay
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