  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Пулково самолеты не могут приземлиться из-за грозы и ливня 
Сегодня, 21:18
482
IRINA_CHALKINA

В Пулково самолеты не могут приземлиться из-за грозы и ливня 

0 0

Самолеты вынуждены кружить над аэропортом.

В среду, 3 июля, в самолет, который летел из Москвы, на подходе к Пулково попала молния. Об этом сообщают СМИ. 

По сообщениям СМИ, на управляемость самолета удар молнии никак не повлиял, борт совершил штатную посадку в Пулково. Известно, что в данный момент самолеты не могут приземлиться из-за грозы и ливня. Воздушные судна вынужденны кружить над аэропортом. 

Петербургский аэропорт работает в штатном режиме.

Отметим, что в связи с надвигающейся непогодой МЧС выпустило экстренное предупреждение. Специалисты заявили, что если вы оказались в такую погоду на улице, то старайтесь обходить слабоукрепленные конструкции, рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей.

Ранее мы сообщали о том, что вблизи Сицилии активизировался вулкан

Фото:pixabay

 

Теги: мчс спб, непогода спб, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии