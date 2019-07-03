Вблизи Сицилии активизировался вулкан: есть пострадавшие

Пейзажи поистине завораживают и пугают.

В среду, 3 июля, вблизи Сицилии активизировался вулкан. Туристы и местные жители делятся видео и фото со страшными пейзажами.

Природный катаклизм произошел на итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии. По сообщениям АНСА, у туристов наблюдается паника.

Как сообщают очевидцы, вначале они услышали мощный взрыв, затем небо затянуло смог из пела. Также на остров обрушился град из камней.

Местные СМИ сообщают, что один турист погиб и еще один пострадал.О национальности пострадавших пока неизвестно.

Ранее мы сообщали о том, что Минобороны РФ опубликовало список погибших моряков-подводников.

Видео:раньше всех ну почти