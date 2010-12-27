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Минобороны РФ опубликовало список погибших моряков-подводников
Сегодня, 20:29
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IRINA_CHALKINA

Минобороны РФ опубликовало список погибших моряков-подводников

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Погибшие подводники не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики.

В среду, 3 июля, Минобороны РФ обнародовало список погибших моряков-подводников. Документ опубликован на официальном сайте ведомства. 

Среди погибших семь капитанов 1 ранга, а именно Герой Российской Федерации Долонский Денис Владимирович, Герой Российской Федерации Филин Николай Иванович, Абанкин Владимир Леонидович, Воскресенский  Андрей Владимирович,  Иванов Константин Анатольевич, Опарин Денис Александрович и Сомов Константин Юрьевич. Также среди ушедших моряков-подводников: Авдонин Александр Валерьевич, Данильченко Сергей Петрович, Соловьев Дмитрий Александрович, Васильев Александр Сергеевич, Кузьмин Виктор Сергеевич, Сухиничев Владимир Геннадьевич, Дубков Михаил Игоревич.

Напомним, что в минувший понедельник, 1 июля, в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. В результате погибло 14 моряков. Как сообщают СМИ, причина смерти моряков-подводников на глубоководном аппарате - отравление продуктами горения.

Глава Минобороны рассказал, что моряки спасли своих товарищей и глубоководный аппарат ценой своей жизни. Подводники не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики.

Ранее мы сообщали о том, что погибших в Баренцевом море моряков могут похоронить на Серафимовском кладбище.

Фото:pixabay

 

 

Теги: гибель моряков, минобороны рф, новости росии, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России,

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