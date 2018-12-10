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Погибших в Баренцевом море моряков могут похоронить на Серафимовском кладбище
Сегодня, 12:58
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nastya960

Погибших в Баренцевом море моряков могут похоронить на Серафимовском кладбище

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Окончательное решение примут родственники погибших.

Российских моряков, погибших при пожаре на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, могут похоронить на Серафимовском кладбище. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал  председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин. 

Этот момент прорабатывается. Я сам сейчас на Серафимовском кладбище, мы смотрим, где это возможно сделать.

Игорь Курдин

Однако, окончательное решение должны принять родственники погибших. Как Piter.TV сообщал ранее, все моряки служили в Петергофе.

На Серафимовском кладбище похоронены члены экипажа подводной лодки "Курск", а также другие моряки и адмиралы. 

Фото: Минобороны 

Теги: баренцево море, погибли моряки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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