Погибших в Баренцевом море моряков могут похоронить на Серафимовском кладбище

Окончательное решение примут родственники погибших.

Российских моряков, погибших при пожаре на глубоководной атомной подводной лодке АС-12, могут похоронить на Серафимовском кладбище. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин.

Этот момент прорабатывается. Я сам сейчас на Серафимовском кладбище, мы смотрим, где это возможно сделать. Игорь Курдин

Однако, окончательное решение должны принять родственники погибших. Как Piter.TV сообщал ранее, все моряки служили в Петергофе.

На Серафимовском кладбище похоронены члены экипажа подводной лодки "Курск", а также другие моряки и адмиралы.

Фото: Минобороны