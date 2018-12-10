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Погибшие в Баренцевом море подводники служили в Петергофе
Сегодня, 8:26
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Cherepanov

Погибшие в Баренцевом море подводники служили в Петергофе

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Информация о войсковой части засекречена.

Все 14 моряков, которые погибли в глубоководном аппарате в Баренцевом море, служили в войсковой части 45707. Она дислоцируется в Петергофе и подчинена Главному управлению глубоководных исследования министерство обороны. Информация о части засекречена, сообщила "Фонтанка.ру".

В войсковой части девять капитанов 1-го ранга были удостоены звания героев России за исследования Арктики и Антарктики. Двое из их них погибли во время происшествия.

Судно загорелось 1 июля в российских водах. По данным telegram-канала Baza, перед пожаром на борту произошёл взрыв – у выживших на подлодке, помимо отравления дымом, диагностировали контузию.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что СК РФ начал проверку по факту гибели 14 моряков-подводников.

Фото: Pixabay

Теги: баренцево море, моряки, петергоф, подводная лодка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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