СК РФ начал проверку по факту гибели 14 моряков-подводников

Погибшие — это штатный экипаж спускаемого аппарата этой самой подлодки.

СК РФ начал проверку по факту гибели моряков-подводников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Напомним, что в минувший понедельник, 1 июля, в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. В результате погибло 14 моряков. Как сообщают СМИ, причина смерти моряков-подводников на глубоководном аппарате - отравление продуктами горения.

В данный момент глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. На место прибыл Главком ВМФ Николай Евменов

Известно, что глубоководный аппарат под названием "Лошарик" может погружаться на глубину до 6 000 метров. Кроме того, он развивает скорость до 30 узлов. Внутри помещается экипаж из 25 офицеров.

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