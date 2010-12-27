СК РФ начал проверку по факту гибели 14 моряков-подводников

СК РФ начал проверку по факту гибели моряков-подводников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Напомним, что в минувший понедельник, 1 июля, в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате возник пожар. В результате погибло 14 моряков. Как сообщают СМИ, причина смерти моряков-подводников на глубоководном аппарате - отравление продуктами горения.
В данный момент глубоководный аппарат находится на военно-морской базе Североморск. На место прибыл Главком ВМФ Николай Евменов
Известно, что глубоководный аппарат под названием "Лошарик" может погружаться на глубину до 6 000 метров. Кроме того, он развивает скорость до 30 узлов. Внутри помещается экипаж из 25 офицеров.
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Фото:pixabay
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