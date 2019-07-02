Появилось видео, где на Бутлерова спасатели пару часов уговаривали мужчину сойти с карниза балкона

Ночью на улице Бутлерова спасатели несколько часов разговаривали с мужчиной, который стоял на краю балкона девятого этажа. Видео инцидента Piter.TV прислали очевидцы.
Инцидент произошёл в доме №13 по улице Бутлерова. Петербуржец стоял на карнизе снаружи балкона. На месте дежурили полицейские, службы МЧС и скорая. Спасатели смогли найти подход к мужчине.
Спустя два часа мужчина решил вернуться в свою квартиру.
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Видео: Piter.TV
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