Шойгу: "Первым из горящего отсека вытащили гражданского, за ним задраили люк"

Министр подчеркнул, что ценой своей жизни моряки спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.

Первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ эвакуировали гражданского, задраив за ним люк. Об этом СМИ заявил министр обороны Сергей Шойгу.

В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля. Сергей Шойгу

Министр подчеркнул, что ценой своей жизни моряки спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Точное количество человек Шойгу не назвал, но подтвердил информацию о выживших членах экипажа.

Все погибшие моряки будут представлены к государственным наградам, заверил Сергей Шойгу.

Ранее на Piter.TV: Погибших в Баренцевом море моряков могут похоронить на Серафимовском кладбище.

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