  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Шойгу: "Первым из горящего отсека вытащили гражданского, за ним задраили люк"
Сегодня, 13:09
56
nastya960

Шойгу: "Первым из горящего отсека вытащили гражданского, за ним задраили люк"

0 0

Министр подчеркнул, что ценой своей жизни моряки спасли своих товарищей и глубоководный аппарат.

Первым из горящего отсека глубоководного аппарата ВМФ эвакуировали гражданского, задраив за ним люк. Об этом СМИ заявил министр обороны Сергей Шойгу.

В критической ситуации моряки-подводники действовали геройски. Из отсека, охваченного огнем, в первую очередь эвакуировали гражданского представителя промышленности, задраили за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара по всему глубоководному аппарату, а сами до конца боролись за живучесть корабля.

Сергей Шойгу

Министр подчеркнул, что ценой своей жизни моряки спасли своих товарищей и глубоководный аппарат. Точное количество человек Шойгу не назвал, но подтвердил информацию о выживших членах экипажа.

Все погибшие моряки будут представлены к государственным наградам, заверил Сергей Шойгу.

Ранее на Piter.TV: Погибших в Баренцевом море моряков могут похоронить на Серафимовском кладбище.
​​​​​​​Фото: pixabay

Теги: баренцево море, трагедия в баренцевом море, шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии