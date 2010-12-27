"Весна еще далеко": в Петербурге ожидается солнечная зима

Температура воздуха в городе ночью минус 10 – 12 градусов, днём минус 4 – 6.

В Петербурге ожидается продолжение зимы. Об этом сообщили в управлении МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Так, в пятницу, 22 февраля, ожидается северный, северо-западный ветер, ночью 6 – 11 м/с, а днём 4 – 9 м/с, малооблочно. А вот на востоке Ленобласти порывы ветра будут достигать до 10 – 13 м/с. и возможен небольшой снег.

Отметим, что в Северной столице столбик термометра ночью упадет до минус 10 – 12 градусов, а днем будут показатели в минус 4 – 6. В Ленобласти температура опустится до минус 16 – 20, днём минус 3 – 8 градусов.

В МЧС предупреждают о гололедице на дорогах.

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