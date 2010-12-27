Петербург вошел в топ лучших городов мира

Северная Столица расположилась на 54-ом месте.

Санкт-Петербург попал в рейтинг лучших городов в мире, составленный агентством Resonance Consultancy.

Эксперты расставили города, опираясь на следующие критерии: качество естественной и городской окружающей среды, достопримечательности, инфраструктура, развитие предпринимательства и искусства, количество иммигрантов, туристические отзывы о городе в социальных сетях и др. Северная Столица расположилась на 54-ом месте, Москва заняла в рейтинге 6-ю строчку.

Топ самых лучших городов в мире возглавили Лондон, Париж и Нью-Йорк. Сотню лучших замкнули Тампа, Нюремберг и Бристоль.

Ранее Piter.TV писал, что Петербург занял лидирующее место в рейтинге экскурсионного туризма

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