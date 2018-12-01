Петербург занял лидирующее место в рейтинге экскурсионного туризма

Область также является приоритетным направлением для туристов.

Санкт-Петербург и Ленинградская область занимают первое место по количество туристов, которые выбирают город для путешествия. Такую статистику представили специалисту "ТурСтата". За основу исследования был взят именно экскурсионный туризм. Известно, что около 30 процентов отдали предпочтение Северной столице. Больше всего респондентам нравятся Эрмитаж, Русский музей, а также пригородные направления в Пушкин и Петергоф.

Следующими в списке расположились Москва и Подмосковье. Там туристы едут ради Красной площади, Кремля, Арбата, прогулок по ВДНХ, Сергиеву Посаду, Коломне, Звенигороду и Архангельскому.

Отметим, что в топ-5 также разместились Ярославская и Тульская области.

Фото: Piter.tv

