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У петербурженки украли Cadillac за 4.2 млн рублей
Сегодня, 13:12
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Rybka123

У петербурженки украли Cadillac за 4.2 млн рублей

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По факту происшествия проводится проверка.

Накануне, в Петроградском районе Санкт-Петербурга неизвестные угнали дорогостоящий автомобиль у учредителя благотворительного фонда. Об этом сообщат правоохранительные органы.

Как стало известно, в полицию обратилась 52-летняя петербурженка. Женщина рассказала сотрудникам, что 28 марта оставила свой Cadillac, припаркованным на улице возле дома номер 34 по Малому проспекту Петроградской стороны. Вернувшись к месту, машину она не нашла.

Сумма ущерба составляет 4,2 миллиона рублей. По факту происшествия проводится проверка.

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Фото: autopole.spb.ru

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Теги: cadillac, малый проспект, угон автомобиля
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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