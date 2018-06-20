Руферы незаконно проникли в "Кресты" и устроили фотосессию в форме ФСИН

За незаконное проникновение молодым людям грозит штраф за административное правонарушение.

Накануне, трое руферов устроили фотосессию на территории недействующего следственного изолятора "Кресты" на Арсенальной набережной. Снимки с экскурсии молодых людей появились в телграм-канале "Аварийный Петербург".

Предположительно, двое парней и девушка проникли в "Кресты" через крышу одного из зданий. После успешной вылазки ребята стали активно исследовать территорию изолятора и нашли там форму сотрудников ФСИН, дело одного из арестантов, старый календарь и многое другое. Увиденное и найденное руферы запечатлели на камеру и даже примерили.

Напомним, что следственный изолятор "Кресты" "Кресты" был построен в 1892 году и функционировал до 2017 году. Всех заключенных перевели в новое СИЗО в Колпино, однако ФСИН продолжает отвечать за оставленную территорию. За незаконное проникновение руферам грозит штраф за административное правонарушение.

Ранее на Piter.TV: Возле колледжа на Софийской улице забил фонтан кипятка

Фото: Аварийный Петербург