Спасатели всю ночь разгребали завалы на фабрике "Красная нить"

Поздно вечером здесь произошел пожар.

Всю ночь с 3 на 4 апреля спасатели провели на территории фабрики "Красная нить", разгребая завалы. Источник в правоохранительных органах отметил, что специалистов даже кормили.

Напомним, поздно вечером на Гельсингфорсской улице загорелся цех порошковой окраски. За 10 минут огонь охватил площадь 600 квадратных метров. Горела кровля и второй этаж одного из зданий. Из помещения эвакуировали трех человек. Пожар тушили 108 спасателей и 33 единицы техники. В результате инцидента никто не пострадал.

Здание фабрики "Красная нить" было построено в 1849 году по проекту архитектора Рокова. Последний раз пятиэтажка горела в 1877 году. Тогда дом поджег сам владелец, желая получить страховую выплату.

Ранее мы писали, что возле метро "Петроградская" горело здание.

Видео: Piter.TV