Из здания эвакуировали трех человек, пострадавших нет.

Пожар на фабрике "Красная нить" локализован. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Как оказалось, на Гельсингфорсской улице загорелся цех порошковой окраски. За 10 минут с огонь распространился на площади 600 кв. м. Горела, в частности, кровля и второй этаж одного из зданий.

Уже все потушили. Пострадавших нет сообщает корреспондент

Известно, что из здания эвакуировали трех человек, пострадавших нет.

Здание фабрики "Красная нить" было построено в 1849 год по проекту архитектора Рокова. Последний раз пятиэтажный объект горел в 1877 году по воле владельца фабрики, который рассчитывал получить страховую выплату.

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Видео:Piter.TV