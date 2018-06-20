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Пожар на фабрике "Красная нить" локализован

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Из здания эвакуировали трех человек, пострадавших нет.

Пожар на фабрике "Красная нить" локализован. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Как оказалось, на Гельсингфорсской улице загорелся цех порошковой окраски. За 10 минут с огонь распространился на площади 600 кв. м. Горела, в частности, кровля и второй этаж одного из зданий.

Уже все потушили. Пострадавших нет

сообщает корреспондент

Известно, что из здания эвакуировали трех человек, пострадавших нет. 

Здание фабрики "Красная нить" было построено  в 1849 год по проекту архитектора Рокова. Последний раз пятиэтажный объект горел в 1877 году по воле владельца фабрики, который рассчитывал получить страховую выплату. 

Ранее мы сообщали о том, что Петербургская актриса во время представления дала пощечину зрительнице

Видео:Piter.TV

 

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Теги: новости спб, пожар, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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