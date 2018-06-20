Видео: на Киевском шоссе после ДТП валяется колбаса

На Киевском шоссе произошло серьёзное ДТП. Фургон с колбасными изделиями столкнулся с самосвалом. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

ДТП произошло с Ларгусом, я проезжал мимо сразу после аварии. А мясовоз влетел уже после. Очевидец

Некоторые сообщают, что на месте аварии стоят 4 автомобиля: фургон с колбасой, самосвал, Ларгус и Камри. На месте аварии по всей дороге разбросаны колбасные и мясные изделия, на месте уже находятся сотрудники ДПС, скорой пока что нет. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее на Piter.TV: На Тверской улице в Колпино столкнулись две иномарки: есть пострадавшие.

​​​​​​​Фото и видео: ДТП и ЧП/ ВК