Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга не признали свою вину

На скамье подсудимых оказались 11 человек.

Во вторник, 2 апреля, Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте в метро Петербурга. Об этом пишут РИА Новости.

На скамье подсудимых оказались 11 человек, среди которых Аброр и Акрам Азимовы, Содик Ортиков, Сейфулла Хакимов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Азамжон Махмудов, Дилмурад Муидинов, Ибрагим Эрматов, Бахрам Эргашев, Шохиста Каримова и Мухамадюсуп Эрматов. Только один обвиняемый признал свою вину, остальные говорят о своей непричастности к делу.

Напомним, взрыв в метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Снаряд сдетонировал на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате пострадали 103 человека, 16 из них погибли (в том числе и предполагаемый террорист-смертник Акбаржон Джалилов)

Главными организаторами теракта считаются братья Азимовы. По версии следствия, Акрам получил деньги от участника международной террористической группы в Турции и передал их смертнику. Он же подделал документы, чтобы остальные члены ОПГ могли въехать в Россию.

Ранее мы писали, что петербуржцы просят поставить мемориальную доску в память о погибших во время теракта в метро.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург