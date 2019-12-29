Обвиняемый во взрыве академии Можайского прошел психиатрическое лечение

Взрыв в академии произошел 2 апреля 2019 года, вскоре после него был задержан преподаватель академии Рифат Закиров.

Преподаватель Рифат Закиров, обвиняемый во взрыве в Военно-космической академии имени Можайского, прошел психиатрическую экспертизу. После лечения он вернулся под домашний арест. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Взрыв в академии произошел 2 апреля 2019 года, вскоре после него был задержан преподаватель академии. Рифат Закиров признал вину и извинился перед пострадавшими. В ходе следствия у мужчины нашли психическое расстройство и поместили в психиатрическую больницу на лечение.

Обвинение отмечает, что вину офицера доказывают его признательные показания, рассказы свидетелей и различные экспертизы. По данным СМИ, обвиняемый несколько раз в горячих точках получал контузии и имел иные проблемы со здоровьем.

Напомним, 2 апреля, в одном из корпусов академии во время обезвреживания бомбы произошел взрыв. Пострадали четыре человека.

Видео с высоты: в академии имени Можайского взорвался безоболочный предмет.

Видео: Piter.TV