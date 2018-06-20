Следствие прорабатывает две версии взрыва в академии Можайского

Следствие выдвинуло две версии относительно взрыва в академии имени Можайского в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, близкий к следствию.
На данном этапе рассматриваются различные версии - от неосторожного обращения с взрывчатыми веществами, то есть неумышленного подрыва до использования взрывного устройства в преступных целях, в том числе, покушения на убийство.
Источник, близкий к следствию
Среди подозреваемых как преподавательский и курсантский состав, так и технический персонал. Точный состав взрывчатки еще устанавливают, однако, это может быть пластит и тротил.
Напомним, взрыв в академии имени Можайского произошел 2 апреля в 13:30 в одном из служебных помещений, пострадали четыре человека.
Ранее в ЗакСе Петербурга опровергли предположение о теракте в академии Можайского
Видео: Piter.TV
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