В ЗакСе Петербурга опровергли предположение о теракте в академии Можайского

Вячеслав Макаров отметил, что все детали расследования ему уже известны.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров отверг предположение о том, что в военной академии Можайского 2 апреля произошел теракт. Об этом сообщают городские СМИ.

Спикер отметил, что все детали расследования ему известны. Однако, озвучивать детали он стал, сославшись на тайну следствия. Вячеслав Макаров высоко оценил действия руководства Военно-космической академии, которое оперативно и согласно уставам действовало во время нештатной ситуации.

Ранее на Piter.TV появилось видео последствий взрыва в академии Можайского.

Фото и видео: Piter.TV