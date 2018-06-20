Появилось видео последствий взрыва в академии Можайского

Взрыв произошел 2 апреля в 13:30.

Появилось видео последствий взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Взрыв произошел примерно в 13:30, пострадали четыре человека.

Взрыв был такой мощности, что на этаже повылетали окна. Сейчас вместо окон остались лишь рамы. Пострадавшие при взрыве неустановленного безоболочного предмета в данный момент находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Также военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения возбуждено уголовное дело "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Фото и видео: Piter.TV