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Появилось видео последствий взрыва в академии Можайского

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Взрыв произошел 2 апреля в 13:30.

Появилось видео последствий взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. Взрыв произошел примерно в 13:30, пострадали четыре человека. 

Взрыв был такой мощности, что на этаже повылетали окна. Сейчас вместо окон остались лишь рамы. Пострадавшие при взрыве неустановленного безоболочного предмета в данный момент находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

Также военным следственным управлением СК России по ракетным войскам стратегического назначения возбуждено уголовное дело "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". 

Фото и видео: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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