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Трое курсантов скончались на территории Военной академии Буденного в Сертолово
Сегодня, 11:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Трое курсантов скончались на территории Военной академии Буденного в Сертолово

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Утром им стало плохо, пошла пена изо рта.

Военное следствие устанавливает обстоятельства гибели трех курсантов на территории базы Военной академии связи им. Буденного в Сертолово. Об этом рассказала "Фонтанка".

Тела военнослужащих нашли утром 27 марта. Все трое, по предварительной информации, за день до трагедии были в увольнении. Вечером они легли спать после отбоя, а утром им стало плохо, пошла пена изо рта, были признаки эпилептического припадка. Ранее Piter.tv рассказывал, что делать, если началась эпилепсия.

Им оказали первую медицинскую помощь, но они скончались в казарме.

Фото: Piter.tv

Теги: военная академия, курсанты, сертолово
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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