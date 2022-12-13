Трое курсантов скончались на территории Военной академии Буденного в Сертолово

Утром им стало плохо, пошла пена изо рта.

Военное следствие устанавливает обстоятельства гибели трех курсантов на территории базы Военной академии связи им. Буденного в Сертолово. Об этом рассказала "Фонтанка".

Тела военнослужащих нашли утром 27 марта. Все трое, по предварительной информации, за день до трагедии были в увольнении. Вечером они легли спать после отбоя, а утром им стало плохо, пошла пена изо рта, были признаки эпилептического припадка. Ранее Piter.tv рассказывал, что делать, если началась эпилепсия.

Им оказали первую медицинскую помощь, но они скончались в казарме.

Фото: Piter.tv