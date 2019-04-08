В военной академии в центре Москвы произошел пожар

В центре Москве произошел пожар в здании Академии Вооруженных сил России имени М.В. Фрунзе в центре Москвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службу ГУ МЧС по столице.
По данным ведомства, возгорание произошло на третьем этаже учреждения в одном из кабинетов. Площадь пожара составила 30 "квадратов". Пострадавших в результате инцидента не выявлено. Персонал Академии оперативно эвакуировали.
Пожар был ликвидирован в 15:26 по мск.
Причины возгорания устанавливаются
Ранее в Москве горел склад с пиротехникой. Общая площадь составила 500 квадратных метров. По словам очевидцев, хлопки взрывающейся пиротехники в течение пожара были слышны за несколько километров от места происшествия.
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