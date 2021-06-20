В Москве горел склад с пиротехникой

Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.

В Москве 19 июня загорелся склад с пиротехническими изделиями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС РФ.

Информация о происшествии поступила на пульт экстренных служб приблизительно в 17:30. Склад находится на Лужнецкой набережной в центре российской столицы. В тушении огня были задействованы 135 человек, 30 единиц техники, включая три вертолета, которые совершили более 80 сбросов воды.

Пожар был локализован в 21:29 по московскому времени. Общая площадь составила 500 квадратных метров. По словам очевидцев, хлопки взрывающейся пиротехники в течение пожара были слышны за несколько километров от места происшествия.

По предварительным данным, причиной пожара стало замыкание электросети.

Ранее на заводе "Мираторга" в Калининграде произошел пожар.

Видео: АГН Москва, LiveCorr