Пожар тушат по четвертому рангу сложности.

В Ростове-на-Дону загорелся двухэтажный склад. Об этом рассказал представители регионального управления МЧС. На данный момент специалисты из экстренного ведомства заявили о площади пожара в одну тысячу квадратных метров. На пульт диспетчера службы сообщение о воспламенении поступило около 6 часов утра. Бригада выехала на объект, расположенный по улице Вавилова.

По предварительной информации, горит двухэтажное складское здание. Произошло обрушение кровли… Угрозы распространения огня на соседние здания нет. В 7:44 пожару присвоен четвертый ранг сложности. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Сведений о пострадавших нет. Ликвидацией пламени занимаются 101 человек из личного состава службы, а также привлечено 37 единиц техники.

В центре Москвы загорелось реконструируемое здание.

Видео: МЧС России