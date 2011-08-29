В центре Москвы загорелось реконструируемое здание

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В Москве на Большой Никитской улице произошло возгорание в здании на реконструкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по городу.

В настоящее время пожар удалось потушить. На время ликвидации огня было перекрыто движение транспорта по близлежащим улицам.

В 11:47 мск пожар ликвидирован на общей площади 20 кв. м, горел строительный мусор. из сообщения ГУ МЧС по Москве

По данным СМИ, пострадавших в результате инцидента нет.

Отметим, что в реконструируемом здании планируется открыть гостиницу.

Ранее в пожаре в Красном Селе погибла кошка.

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