В центре Москвы загорелось реконструируемое здание

В Москве на Большой Никитской улице произошло возгорание в здании на реконструкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС по городу.
В настоящее время пожар удалось потушить. На время ликвидации огня было перекрыто движение транспорта по близлежащим улицам.
В 11:47 мск пожар ликвидирован на общей площади 20 кв. м, горел строительный мусор.
из сообщения ГУ МЧС по Москве
По данным СМИ, пострадавших в результате инцидента нет.
Отметим, что в реконструируемом здании планируется открыть гостиницу.
Ранее в пожаре в Красном Селе погибла кошка.
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