К вечеру 21 мая выгорело 5,5 гектаров леса.

В Греции третьи сутки тушат лесной пожар к западу от Афин. Об этом сообщили местные журналисты. По информации от экстренных служб страны, за сутки выгорело порядка двух тысяч гектаров территории. В ликвидации пламени принимают участие более 300 человек, а также авиационные силы. Специалистами фиксируются множественные очаги горения. В тушении задействованы добровольцы и техника местного самоуправления.

В общей сложности действуют 278 пожарных, 89 автомобилей, 10 пеших групп, специальная механизированная часть пожарных операций, мобильный оперативный центр "Олимп", восемь самолетов (Canadair), восемь самолетов PZL, два вертолета и еще два вертолета координируют действия. пресс-релиз пожарной службы

Напомним, что изначально пламя начало распространяться вечером 19 мая вблизи поселения Схинос около города Лутраки в Коринфии. В сухую и ветренную погоду, установившуюся в регионе, загорелись ветки в оливковой роще. К вечеру 21 мая сгорели 5,5 гектаров леса. Задымление дошло до столицы Греции. Из домов пришлось эвакуироваться сотням местных жителей.

Геоглиф в Ленобласти будет видно из космоса.

Видео: YT / Daily Weather