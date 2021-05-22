В пожаре в Красном Селе погибла кошка

Клубы черного дыма поднялись на верхние этажи.

Появилась официальная информация о пожаре в Красном Селе, который произошел утром 22-го мая. Очевидцы засняли языки пламени, которые были видны из соседних домов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, возгорание произошло в доме №31/1 по улице Освобождения. Обгорела обстановка площадью 15 кв. метров. Спустя 40 минут после того, как сообщение поступило спасателям, пожар ликвидировали.

По словам очевидцев, погибли кошка. О других пострадавших не сообщается. По информации от источника Piter.TV, были эвакуированы 100 человек.

Видео и фото: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село