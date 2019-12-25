На улице Освобождения горит квартира

Сейчас спасатели ищут пострадавших и ликвидируют возгорание. Уже 100 человек эвакуировали.

Сегодня, 22 мая, на улице Освобождения в доме № 31 произошел пожар. В одном из окон на шестом этаже свидетели заметили пламя. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На место пришествия прибыли пожарные. Они эвакуировали по маршевой лестнице 100 жителей дома. На данный момент спасатели пытаются потушить возгорание, проводится поиск пострадавших.

Подробности происходящего выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что очередной пожар в доме Басевича может привести к сносу здания.

Фото: Piter.tv